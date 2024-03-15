Az önce meydana gelen son depremler || 15 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremler listesi

15 Mart 2024 13:20 - Güncelleme : 15 Mart 2024 13:24

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi aracılığıyla gün içerisinde meydana gelen depremlerin bilgilerine ulaşıyoruz. 15 Mart günü sarsıntı hissedenler ise deprem mi oldu sorusunu araştırıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede?

AZ ÖNCE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER

15 Mart günü meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi verilerine göre şöyle:

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER!

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi aracılığıyla gün içinde olan depremlere ulaşabilmekteyiz. Günlük ve anlık olarak verilerin paylaşılmasıyla beraber son depremler listesine erişebiliyoruz. Sarsıntı hisseden vatandaşlar ise son depremler listesini kontrol etmekte.

SON DEPREMLER LİSTESİ!