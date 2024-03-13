Az önce olan depremler 13 Mart || Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

13 Mart 2024 20:25 - Güncelleme : 13 Mart 2024 20:26

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sayesinde 13 Mart günü meydana gelen son depremlerin bilgilerine ulaşıyoruz. Bugün sarsıntı hisseden vatandaşlar ise deprem mi oldu, nerede sorularına cevap arıyor.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

13 Mart günü meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi verilerine göre şöyle:

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi aracılığıyla gün içerisinde olan depremlere ulaşabilmekteyiz. Günlük ve anlık olarak verilerin paylaşılmasıyla beraber son depremler listesine erişebiliyoruz. Sarsıntı hisseden vatandaşlar ise son depremler listesini kontrol ediyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ!