Az önce olan depremler 23 Mart || Kandilli Rasathanesi

23 Mart 2024 17:16 - Güncelleme : 23 Mart 2024 17:18

Bugün meydana gelen tüm depremlerin bilgilerine Kandilli Rasathanesi sayesinde ulaşabiliyoruz. 23 Mart gününde sarsıntı hissedenler nerede olduğunu araştırmakta. İşte bugünün verileri...

AZ ÖNCE DEPREM OLDU MU?

23 Mart günü sarsıntı bilgileri şöyle:

KANDİLLİ RASATHANESİ

Bugün olan sarsıntıların detaylarına Rasathane'nin verileri sayesinde ulaşıyoruz. Nerede, saat kaçta ve kaç şiddetinde olduğuna erişebilmekteyiz.