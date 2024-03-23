23 Mart 2024 17:16 - Güncelleme : 23 Mart 2024 17:18
Az önce olan depremler 23 Mart || Kandilli Rasathanesi
Sarsıntı hissedenlerin merak ettikleri arasında en son olan depremler yer aldı. AFAD aracılığıyla gün içinde olan sarsıntıların detaylarına ulaşıyoruz. Nerede, saat kaçta olduğuna dair bilgiler haberimizde yer alıyor. İşte 23 Mart günü verileri...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Bugün meydana gelen tüm depremlerin bilgilerine Kandilli Rasathanesi sayesinde ulaşabiliyoruz. 23 Mart gününde sarsıntı hissedenler nerede olduğunu araştırmakta. İşte bugünün verileri...
AZ ÖNCE DEPREM OLDU MU?
23 Mart günü sarsıntı bilgileri şöyle:
KANDİLLİ RASATHANESİ
Bugün olan sarsıntıların detaylarına Rasathane'nin verileri sayesinde ulaşıyoruz. Nerede, saat kaçta ve kaç şiddetinde olduğuna erişebilmekteyiz.
Kaynak: TGRT Haber