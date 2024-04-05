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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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05 Nisan 2024 15:52 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 15:54

Az önce olan son depremler listesi 5 Nisan

Kandilli Rasathanesi aracılığıyla 5 Nisan günü olan tüm sarsıntıların saat kaçta, nerede ve ne zaman olduğuna ulaşıyoruz. Bugün Kahramanmaraş'ta 10.46'da 3.5 büyüklüğünde, 12.13'te 3.4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. İşte detaylar...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Az önce olan son depremler listesi 5 Nisan

AFAD verileri sayesinde 5 Nisan'da olan sarsıntıların derinliklerini, saatini ve konumuna ulaşabiliyoruz. Bugün sabah saatlerinde olan depremlerin detayları haberimizdedir.

Bugün Kahramanmaraş'ta peş peşe sarsıntı meydana geldi. Depremlerin ilki 10.46'da olurken ikincisi 12.13'te oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre liste şöyle:

Az önce olan son depremler listesi 5 Nisan - 1. Resim

Rasathane ve AFAD aracılığıyla gün içinde olan tüm sarsıntıların detaylarına ulaşıyoruz. Hisseden vatandaşlar ise ilk olarak verilerin yer aldığı listeyi aratmakta. İstanbul, Malatya, Balıkesir, Çanakkale gibi tüm illerimizde olan depremlere dair bilgiler anlık olarak ulaşılabilmekte.

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Kaynak: TGRT Haber
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