Az önce olan son depremler listesi 5 Nisan

05 Nisan 2024 15:52 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 15:54

AFAD verileri sayesinde 5 Nisan'da olan sarsıntıların derinliklerini, saatini ve konumuna ulaşabiliyoruz. Bugün sabah saatlerinde olan depremlerin detayları haberimizdedir.

Bugün Kahramanmaraş'ta peş peşe sarsıntı meydana geldi. Depremlerin ilki 10.46'da olurken ikincisi 12.13'te oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre liste şöyle:

Rasathane ve AFAD aracılığıyla gün içinde olan tüm sarsıntıların detaylarına ulaşıyoruz. Hisseden vatandaşlar ise ilk olarak verilerin yer aldığı listeyi aratmakta. İstanbul, Malatya, Balıkesir, Çanakkale gibi tüm illerimizde olan depremlere dair bilgiler anlık olarak ulaşılabilmekte.

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