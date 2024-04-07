07 Nisan 2024 19:53 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 20:03
Az önce olan son depremler listesi 7 Nisan
Gün içerisinde meydana gelen sarsıntıların detaylarına Kandilli Rasathanesi aracılığıyla ulaşabiliyoruz. 7 Nisan günü sarsıntı hissedenler ise deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde sorusuna cevap arıyor.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
AFAD aracılığıyla bugün meydana gelen en son sarsıntıların bilgilerine ulaşıyoruz. 7 Nisan'da hissedilen sarsıntıların nerede, saat kaçta olduğuna son verileri sayesinde erişebilmekteyiz.
Bugün meydana gelen depremlerin son verileri şöyle:
Kaynak: TGRT Haber