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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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07 Nisan 2024 19:53 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 20:03

Az önce olan son depremler listesi 7 Nisan

Gün içerisinde meydana gelen sarsıntıların detaylarına Kandilli Rasathanesi aracılığıyla ulaşabiliyoruz. 7 Nisan günü sarsıntı hissedenler ise deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde sorusuna cevap arıyor.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Az önce olan son depremler listesi 7 Nisan

AFAD aracılığıyla bugün meydana gelen en son sarsıntıların bilgilerine ulaşıyoruz. 7 Nisan'da hissedilen sarsıntıların nerede, saat kaçta olduğuna son verileri sayesinde erişebilmekteyiz.

Bugün meydana gelen depremlerin son verileri şöyle:

Az önce olan son depremler listesi 7 Nisan - 1. Resim

SON VERİLER İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: TGRT Haber
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