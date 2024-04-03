Az önce olan son depremler listesi || Kandilli Rasathanesi 3 Nisan

03 Nisan 2024 15:54 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 15:55

Kandilli Rasathanesi ve AFAD aracılığıyla gün içerisinde olan sarsıntıların detaylarına ulaşabiliyoruz. Bugün olan Malatya depremi 10.48'de 4.7 büyüklüğünde Doğanşehir'de oldu. Naci Görür, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Malatya Küçüklü- Doğanşehir’de Doğanşehir-Sürgü faylarının kesim yöresinde 4,7 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Doğanşehir-Malatya arasındaki fay zonu stres transferi nedeniyle zaman zaman küçük depremler üretiyor, dikkatli olunmalıdır. Geçmiş olsun"

Az önce sarsıntı hisseden vatandaşlar ise listede yer alan verilere ulaşmak istiyor. İşte Rasathane'nin verilerine göre 3 Nisan'da olan sarsıntılara dair bilgiler:

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