B sınıfı ehliyetlerini 15 TL karşılığında yenilemeyenlerin cezası 12 bin TL oldu. Son tarih 31 Aralık 2024!
2016 öncesi alınan B sınıfı ehliyetlerini yenilemeyenlerin cezası netleşti. Son gün yaklaşıyor, yapmayana 12 bin TL ceza uygulanacak. B sınıfı ehliyet sahipleri, belirlenen tarihe kadar 15 TL karşılığında yenileme yapmazsa 12.000 TL'ye kadar para cezası uygulanacak. B sınıfı ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? Ehliyet yenileme son tarihi geçerse ne olur? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, gerekli belgeleri neler? İşte detaylar.
Ehliyet yenileme işlemi için sürücülere son tarih verildi. Sürücüler için ehliyet yenileme ve ödeme tarihleri belli oldu. B sınıfı ehliyet yenileme süresi için uyarı geldi. 2016 öncesi alınmış ehliyetlerin yenilenmesinin zorunlu hale getirildiği bilgisi verildi. Peki, ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek? B sınıfı ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? B sınıfı ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, gerekli belgeleri neler?
B SINIFI EHLİYET YENİLEME SON TARİHİ NE ZAMAN?
2016 öncesi alınan B sınıfı ehliyetlerini 15 TL karşılığında yenilemeyen kişilere 12.000 TL'ye kadar para cezası uygulanacak. Son yenileme tarihi ise 31 Aralık 2024 oldu. Ehliyet yenileme işlemi için sürücülerin bazı belgeleri hazırlaması ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alması gerekiyor. Unutmayın, eski tip ehliyetlerle 2024 sonrası trafikte yakalanmanın cezası ise 12 bin TL civarı olacak.
EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, GEREKLİ BELGELERİ NELER?
Ehliyet yenileme işlemi için gerekli olan belgeler şöyle;
Kimlik kartı veya pasaport
Güncel biometrik fotoğraf
Geçerli bir sağlık raporu
Kan grubu belgesi (Sağlık raporunda belirtilmişse gerekli değil)
Mevcut ehliyet
Adli sicil kaydı
Yenileme ücreti olarak ödenmesi gereken 15 TL (12 TL harç ve 3 TL değerli kağıt bedeli dahil)