B sınıfı ehliyetlerini 15 TL karşılığında yenilemeyenlerin cezası 12 bin TL oldu. Son tarih 31 Aralık 2024!

13 Mart 2024 11:58 - Güncelleme : 13 Mart 2024 11:57

Ehliyet yenileme işlemi için sürücülere son tarih verildi. Sürücüler için ehliyet yenileme ve ödeme tarihleri belli oldu. B sınıfı ehliyet yenileme süresi için uyarı geldi. 2016 öncesi alınmış ehliyetlerin yenilenmesinin zorunlu hale getirildiği bilgisi verildi. Peki, ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek? B sınıfı ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? B sınıfı ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, gerekli belgeleri neler?

B SINIFI EHLİYET YENİLEME SON TARİHİ NE ZAMAN?

2016 öncesi alınan B sınıfı ehliyetlerini 15 TL karşılığında yenilemeyen kişilere 12.000 TL'ye kadar para cezası uygulanacak. Son yenileme tarihi ise 31 Aralık 2024 oldu. Ehliyet yenileme işlemi için sürücülerin bazı belgeleri hazırlaması ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alması gerekiyor. Unutmayın, eski tip ehliyetlerle 2024 sonrası trafikte yakalanmanın cezası ise 12 bin TL civarı olacak.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, GEREKLİ BELGELERİ NELER?

Ehliyet yenileme işlemi için gerekli olan belgeler şöyle;

Kimlik kartı veya pasaport

Güncel biometrik fotoğraf

Geçerli bir sağlık raporu

Kan grubu belgesi (Sağlık raporunda belirtilmişse gerekli değil)

Mevcut ehliyet

Adli sicil kaydı

Yenileme ücreti olarak ödenmesi gereken 15 TL (12 TL harç ve 3 TL değerli kağıt bedeli dahil)