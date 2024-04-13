Bahar dizisi Sevda karakterini Pelin Karahan oynuyor

13 Nisan 2024 11:08 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 11:24

Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy ve Ecem Özkaya'nın olduğu "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisine Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sevda adlı yeni bir karakter katılıyor. Karakterin kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ayrıca karakteri canlandıran Pelin Karahan'ın hayatı ve kariyeri de araştırılıyor. İşte, detaylar...

BAHAR DİZİSİ SEVDA KİMDİR?

Diziye yeni katılan Sevda karakteri iddialara göre 2 bölüm boyunca görünecek. Karakter böbrek nakli olan hasta olarak dizide yer alacak.

PELİN KARAHAN KİMDİR?

Pelin Karahan 16 Ekim 1984 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Tam adı Vildan Pelin Karahan olan ünlü oyuncu üniversiteyi Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Otel İşletmeciliği Bölümü'nden mezun olarak tamamladı. İstanbul'a taşındıktan sonra çeşitli reklam filmlerinde rol aldı. Reklam filmlerinin ardından Kavak Yelleri dizisinde oynadığı "Aslı" karakteri ile adını duyurdu.