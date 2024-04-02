Bahar dizisine yeni bölümünde Rengin’in eski eşi dahil olacak

02 Nisan 2024 11:33 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 11:39

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisi yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle takip ediliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ecem Özkaya'nın oynadığı Rengin karakterinin eski eşi rolünü oynamak üzere Fehmi Karaarslan diziye dahil oluyor.

Karaarslan, Can Wallece karakterini oynayacak ve Rengin'in eski eşi olarak katılacak. Yeni karakterin dahil olmasının ardından Bahar dizisinde heyecan artacak. Karaarslan, Kirli Sepeti dizisinde de yer almıştı.

Dizi, Salı günleri Show Tv ekranlarında yayınlanıyor. Demet Evgar ile Mehmet Yılmaz Ak'ın arasında geçen diyaloglar sosyal medyada da gündem olmaya devam ediyor.

Sevilerek takip edilen dizide Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan ve Ecem Özkaya yer alıyor. 2023 yapımı olan Doctor Cha'dan uyarlanan dizinin senaryosunu Ayça Üzüm yazmaktadır.