Bahar Öztan kanser nedeniyle hayatını kaybetti

22 Mart 2024 09:39 - Güncelleme : 22 Mart 2024 10:02

Yeşilcam'ın usta oyuncularından olan Bahar Öztan dördüncü kez kansere yakalanarak yoğun bakımda tedavi görmeye başlamıştı. Bu haberin ardından birçok insan 'Bahar Öztan öldü mü?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Bahar Öztan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. PekiBahar Öztan neden öldü? Bahar Öztan kimdir, nereli, çocuğu var mı, eşi kim?

BAHAR ÖZTAN NEDEN ÖLDÜ?

Yeşilcam'ın 'Gamzeli güzeli' olarak bilinen Bahar Öztan 4. kez kansere yakalanmıştı. Kolon kanserine yakalanan ünlü oyuncu uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

Bahar Öztan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde11 Ağustos 1962 yılında dünyaya geldi. Bahar Öztan oyunculuğa reklam filmleri ile başladı. Sinema dünyasına ise adını başrollerinde Cüneyt Arkın, Hale Soygazi, Seyyal Taner'in bulunduğu 'Mahkum' dizisi ile duyurdu. Daha sonra rol aldığı 'Ortadirek Şaban', 'Doktor Civanım', 'Yıldızlar da Kayar' ve 'Aşk Kapıyı Çalınca' gibi filmlerle tanınırlığını giderek arttırdı. Yurtdışı turnelerinde tanıştığı Yavuz Çolak ile evlendi. Ancak evlilik uzun sürmedi. 2000'li yıllarda ABD'ye yerleşen Bahar Öztan altı yıl sonra buradan tekrar döndü. Uzun yıllar sonra 'Aşk Kapıyı Çalınca' adlı dizi için kameraların karşısına geçti. Bu dizinin bitmesinin ardından 2011 yılında reklam filmlerinde rol aldı.

BAHAR ÖZTAN NERELİRİDİR?

Bahar Öztan Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğmuştur. Bahar Öztan aslen İskenderunludur.

BAHAR ÖZTAN'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Bahar Öztan'ın Yavuz Çolak ile olan evliliğinden Yiğit Çolak adında bir çocuğu vardır.

BAHAR ÖZTAN'IN EŞİ KİM?

Bahar Öztan yurtdışında yaptığı film turneleri sırasında tanıştığı Yavuz Çolak ile 1993 yılında evlenmiştir. Bahar Öztan ve Yavuz Çolak 2008 yılında ayrılmıştır.