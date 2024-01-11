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11 Ocak 2024 17:17 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 17:20

Bakırköy Kirazlı metrosu ne zaman açılacak? Bakırköy Kirazlı metrosu nereden geçiyor, kaç durak?

Bakırköy - Kirazlı Metrosu’nun açılışı için geri sayım başladı. Bakırköy İDO ile Kirazlı arasında bir köprü görevi görecek olan Bakırköy - Kirazlı Metrosu, saatte 80 kilometre hızla seyahat imkanı tanıyacak. Günlük ortalama 1 milyon yolcu taşıması beklenen Bakırköy - Kirazlı Metro Hattı, toplam 8 duraktan oluşacak. Peki, Bakırköy - Kirazlı Metro Hattı ne zaman açılacak ve nereden geçecek? İşte detaylar…

Editör: Onurcan Şimşek / Kaynak: TGRT HABER
Bakırköy Kirazlı metrosu ne zaman açılacak? Bakırköy Kirazlı metrosu nereden geçiyor, kaç durak?

Bakırköy - Kirazlı Metro Hattı inşaatında sona gelindi. Bakırköy - Kirazlı Metrosu, 6 farklı hat ile entegre çalışacak. Peki, Bakırköy - Kirazlı Metro Hattı ne zaman açılacak, ve nerelerden geçecek? İşte detaylar…

BAKIRKÖY - KİRAZLI METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bakırköy - Kirazlı Metro Hattı'nın Şubat ayı içinde İstanbullulara hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

BAKIRKÖY - KİRAZLI METROSU NEREDEN GEÇECEK?

Bakırköy - Kirazlı Metro Hattı'nın 8,4 kilometre uzunluğunda, 7 istasyona sahip olduğunu belirten Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu istasyonlar, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve son olarak Kirazlı istasyonlarıdır. Saatte 80 kilometre hızla günde 1 milyon yolcu bu hattımız ile seyahat edebilecektir. Hattın işletmeye alınması ile Kayaşehir-Bakırköy İDO arası seyahat süresi 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-İncirli arası seyahat süresi 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası seyahat süresi 27 dakika, Metrokent-Özgürlük Meydanı arası seyahat süresi 30 dakika olacak. Hepimizin en değerli şeyi zamandır. Bu projemiz de İstanbul'umuza, İstanbullulara zaman anlamında çok büyük katkı sağlayacaktır. Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'mızın 25 yıllık projeksiyondaki kara yolu bakım ve işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden ekonomik kazancı 6,1 milyar dolar olacak."

Bakırköy - Kirazlı Metrosu durakları ise şu şekilde;

Bakırköy İDO, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani, Kirazlı

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