Bakırköy Kirazlı metrosu ne zaman açılacak? Bakırköy Kirazlı metrosu nereden geçiyor, kaç durak?

11 Ocak 2024 17:17 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 17:20

Bakırköy - Kirazlı Metro Hattı inşaatında sona gelindi. Bakırköy - Kirazlı Metrosu, 6 farklı hat ile entegre çalışacak. Peki, Bakırköy - Kirazlı Metro Hattı ne zaman açılacak, ve nerelerden geçecek? İşte detaylar…

BAKIRKÖY - KİRAZLI METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bakırköy - Kirazlı Metro Hattı'nın Şubat ayı içinde İstanbullulara hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

BAKIRKÖY - KİRAZLI METROSU NEREDEN GEÇECEK?

Bakırköy - Kirazlı Metro Hattı'nın 8,4 kilometre uzunluğunda, 7 istasyona sahip olduğunu belirten Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu istasyonlar, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve son olarak Kirazlı istasyonlarıdır. Saatte 80 kilometre hızla günde 1 milyon yolcu bu hattımız ile seyahat edebilecektir. Hattın işletmeye alınması ile Kayaşehir-Bakırköy İDO arası seyahat süresi 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-İncirli arası seyahat süresi 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası seyahat süresi 27 dakika, Metrokent-Özgürlük Meydanı arası seyahat süresi 30 dakika olacak. Hepimizin en değerli şeyi zamandır. Bu projemiz de İstanbul'umuza, İstanbullulara zaman anlamında çok büyük katkı sağlayacaktır. Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'mızın 25 yıllık projeksiyondaki kara yolu bakım ve işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden ekonomik kazancı 6,1 milyar dolar olacak."

Bakırköy - Kirazlı Metrosu durakları ise şu şekilde;

Bakırköy İDO, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani, Kirazlı