Balıkesir'de 3.3 büyüklüğünde deprem oldu SON DAKİKA

21 Mart 2024 01:05 - Güncelleme : 21 Mart 2024 01:08

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yaşanan 3.3 büyüklüğündeki deprem, vatandaşları tedirgin etti. İşte, depremin ayrıntıları...

BALIKESİR'DE DEPREM OLDU

Türkiye'de depremler peş peşe sallamaya devam ediyor. Son olarak Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kaydedilen 3.3 büyüklüğündeki deprem, bölge halkını endişelendirdi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE DERİNLİĞİ

AFAD'ın verilerine göre, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 00:41'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 10.34 kilometre olarak kaydedildi.