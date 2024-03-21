21 Mart 2024 01:05 - Güncelleme : 21 Mart 2024 01:08
Balıkesir'de 3.3 büyüklüğünde deprem oldu SON DAKİKA
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yaşanan 3.3 büyüklüğündeki deprem, vatandaşları tedirgin etti. Balıkesir 21 Mart depremi kaç şiddetinde, nerede oldu? İşte detaylar...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yaşanan 3.3 büyüklüğündeki deprem, vatandaşları tedirgin etti. İşte, depremin ayrıntıları...
BALIKESİR'DE DEPREM OLDU
Türkiye'de depremler peş peşe sallamaya devam ediyor. Son olarak Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kaydedilen 3.3 büyüklüğündeki deprem, bölge halkını endişelendirdi.
DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE DERİNLİĞİ
AFAD'ın verilerine göre, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 00:41'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 10.34 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: TGRT Haber