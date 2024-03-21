Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

21 Mart 2024 17:04 - Güncelleme : 21 Mart 2024 17:06

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Birçok vatandaş depremin ayrıntılarını araştırıyor. Peki Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir'de deprem kaç büyüklüğünde oldu?

BALIKESKİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Adaören Köyü'nde 16.37 sularında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgiler ise şöyle:

AYNI BÖLGEDE 2. DEPREM

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 20 Mart Çarşamba gününü 21 Mart Perşembe gününe bağlayan gece saat 01.05'te 3.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.