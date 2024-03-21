21 Mart 2024 17:04 - Güncelleme : 21 Mart 2024 17:06
Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
21 Mart günü Balıkesir'de sarsıntıyı hisseden vatandaşlar 'Balıkesir'de deprem mi oldu?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın deprem açıklamaları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kandilli Rasathanesine göre Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Birçok vatandaş depremin ayrıntılarını araştırıyor. Peki Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir'de deprem kaç büyüklüğünde oldu?
BALIKESKİR'DE DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Adaören Köyü'nde 16.37 sularında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgiler ise şöyle:
AYNI BÖLGEDE 2. DEPREM
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 20 Mart Çarşamba gününü 21 Mart Perşembe gününe bağlayan gece saat 01.05'te 3.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Kaynak: TGRT Haber