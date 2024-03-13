Balıkesir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA 13 Mart Balıkesir'de deprem kaç büyüklüğünde oldu?

13 Mart 2024 18:22 - Güncelleme : 13 Mart 2024 18:25

13 Mart günü Balıkesir'de sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, nerede sorularını araştırdı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sayesinde gün içinde meydana gelen depremlere ulaşabiliyoruz. Peki, Deprem mi oldu?

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

13 Mart günü Balıkesir'de 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 17.57'de oldu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi aracılığıyla gün içerisinde olan depremlere ulaşabilmekteyiz. Günlük ve anlık olarak verilerin paylaşılmasıyla beraber son depremler listesine erişebiliyoruz. Sarsıntı hisseden vatandaşlar ise son depremler listesini kontrol ediyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ!