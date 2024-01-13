Bambaşka Biri final mi yapacak? Bambaşka Biri neden final yapıyor? Bambaşka Biri final mi yaptı?
Başrollerinde Hande Erçel ve Burak Deniz'in yer aldığı Bambaşka Biri dizisi 16. bölümle TV macerasına son veriyor. Diziyi yakından takip edenler ''Bambaşka Biri neden final yapıyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bambaşka Biri neden final yapıyor? Detaylar haberimizde…
FOX’un sevilen dizilerinden Bambaşka Biri her hafta yeni bölümleri ile seyircilerin karşısına çıkıyordu. Ancak dizi 16. Bölümden sonra final yapma kararı aldı. Yönetmenliğini Özlem Günhan ve Gül Sarıaltın'ın yürüttüğü Bambaşka Biri bitti mi? Bambaşka Biri dizisine neden final yapıyor? İşte detaylar…
BAMBAŞKA BİRİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?
Bambaşka Biri dizisinin final yapma nedeni hakkında resmi açıklama yapılmadı. Sevilen dizinin istenilen reytingi yakalayamadığı için bittiği düşünülüyor.
BAMBAŞKA BİRİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Hande Erçel - Leyla Gediz
Burak Deniz - Kenan Öztürk
Begüm Akkaya - Yasemin
Ferit Aktuğ - Murat Erden
Aslı Orcan - Nükhet İşmen
Gülçin Hatıhan - Şahinde Gediz
Berrin Arısoy - Nevin Öztürk
Cem Davran - Turan Öztürk
Uğur Uzunel - Tahir Gediz
Polen Emre - Nuray Gediz
Yeşim Gül - Müşerref
Yunus Narin - Özgür Varlı
Bahadır Vatanoğlu - Gökhan
Dilşah Demir - Pelin
Menderes Samancılar - İdris Taşlı
Kardelen Arnavutoğlu - Gülçin Gediz
Birgül Ulusoy - Nurgül