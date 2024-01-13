Bambaşka Biri final mi yapacak? Bambaşka Biri neden final yapıyor? Bambaşka Biri final mi yaptı?

13 Ocak 2024 19:50 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 19:50

FOX’un sevilen dizilerinden Bambaşka Biri her hafta yeni bölümleri ile seyircilerin karşısına çıkıyordu. Ancak dizi 16. Bölümden sonra final yapma kararı aldı. Yönetmenliğini Özlem Günhan ve Gül Sarıaltın'ın yürüttüğü Bambaşka Biri bitti mi? Bambaşka Biri dizisine neden final yapıyor? İşte detaylar…

BAMBAŞKA BİRİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Bambaşka Biri dizisinin final yapma nedeni hakkında resmi açıklama yapılmadı. Sevilen dizinin istenilen reytingi yakalayamadığı için bittiği düşünülüyor.

BAMBAŞKA BİRİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Hande Erçel - Leyla Gediz

Burak Deniz - Kenan Öztürk

Begüm Akkaya - Yasemin

Ferit Aktuğ - Murat Erden

Aslı Orcan - Nükhet İşmen

Gülçin Hatıhan - Şahinde Gediz

Berrin Arısoy - Nevin Öztürk

Cem Davran - Turan Öztürk

Uğur Uzunel - Tahir Gediz

Polen Emre - Nuray Gediz

Yeşim Gül - Müşerref

Yunus Narin - Özgür Varlı

Bahadır Vatanoğlu - Gökhan

Dilşah Demir - Pelin

Menderes Samancılar - İdris Taşlı

Kardelen Arnavutoğlu - Gülçin Gediz

Birgül Ulusoy - Nurgül