Bankalar bayramda resmi tatil dışı günler açık olacak

05 Nisan 2024 18:05 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 18:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla Ramazan Bayramı tatili belirlendi. Ancak bu süreçte bankaların çalışma düzeni nasıl olacak? İşte, bankaların bayramda çalışma durumu hakkında detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı tatili 9 günlük bir süreyi kapsıyor. Ancak bankalar, resmi tatiller dışındaki hafta içi günlerde normal çalışma düzenlerini sürdürecekler.

BANKALARIN ÇALIŞMA DÜZENİ NASIL OLACAK?

Bankalar, Ramazan Bayramı tatili boyunca resmi tatillerde kapalı olacaklar. Ancak normal iş günlerinde, yani resmi tatil dışındaki günlerde bankalar hizmetlerine ara vermeden devam edecekler. Bu süreçte vatandaşlar banka işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecekler.