Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, öğle arası saat kaçta? 2024 banka çalışma saatleri

17 Ocak 2024 09:17 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 09:31

Günlük finansal işlemler için bankalar, vatandaşlar tarafından sıkça tercih ediliyor. Ancak banka işlemlerine gitmeden önce, bankaların çalışma saatleri hakkında bilgi sahibi olmak, gereksiz beklemelerin önüne geçmek adına önemli. Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, öğle arası saat kaçta? İşte, 17 Ocak 2024 tarihinde bankaların çalışma saatleri ve bazı bankaların öne çıkan özellikleri:

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR?

Bankaların açılış saatleri genel olarak 09.00 - 17.00 arasında değişmektedir. Ancak her bankanın kendi çalışma saatleri bulunmaktadır. İşte bazı bankaların açılış saatleri:

İş Bankası Çalışma Saatleri:

İş Bankası şubeleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Garanti BBVA Çalışma Saatleri:

Garanti BBVA şubeleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

TEB Çalışma Saatleri:

TEB şubeleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Halkbank Çalışma Saatleri:

Halkbank şubeleri 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. (17.00'e kadar müşteri kabul edilecektir.)

Akbank Çalışma Saatleri:

Akbank şubeleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Vakıf Bank Çalışma Saatleri:

Vakıf Bank şubeleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. (17.00'e kadar müşteri kabul edilecektir.)

Ziraat Bankası Çalışma Saatleri:

Ziraat Bankası şubeleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Yapı Kredi Bankası Çalışma Saatleri:

Yapı Kredi şubeleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Denizbank Çalışma Saatleri:

Denizbank şubeleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

QNB Finansbank Çalışma Saatleri:

QNB Finansbank şubeleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ING Bank Çalışma Saatleri:

ING Bank şubeleri 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Bankaların yanı sıra, online müşteri temsilciliği hizmetleri de kullanıcılara şubeye gitmeden destek sunmaktadır. Banka işlemleriniz öncesinde, ilgili bankanın güncel çalışma saatlerini kontrol etmeyi unutmayın!