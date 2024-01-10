Barajlardaki doluluk oranı ne oldu? İstanbul'da 10 Ocak baraj doluluk oranları ne oldu? Barajlarda son durum...

10 Ocak 2024 12:12 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 12:11

İSKİ baraj doluluk oranları hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Pazar gününden bu yana devam eden yağışlardan sonra barajlarda doluluk oranı yüzde kaç oldu?

BARAJLAR DOLDU MU?

Barajlardaki doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruldu. 10 Ocak barajlarda son durum ne? İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç? Barajlar doldu mu?

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NE?

İstanbul barajları özellikle yaz aylarında kritik noktaya kadar azalmıştı. Artan yağışlardan sonra tablo iyileşti. Barajlar doldu taştı. Barajlarda son durum İSKİ verileriyle takip edilmeye başlandı.

Baraj doluluk oranı 10 Ocak Çarşamba 2024 tarihi ile sıralandı. Barajlarda su var mı? İşte, İstanbul baraj doluluk oranları...

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI KAÇ OLDU?

Ömerli Barajı: %71,08

Darlık Barajı: %64,96

Elmalı Barajı: %86,62

Terkos Barajı: %45,09

Alibey Barajı: %62,22

Büyükçekmece Barajı: %45,57

Sazlıdere Barajı: %39,96

Istrancalar Barajı: %45,14

Kazandere Barajı: %41,98