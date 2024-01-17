Barut ne zaman bulundu? Barutu kim buldu?

17 Ocak 2024 21:53 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 21:53

Genelde silahların ateş almasına yardımcı olan barut, kimyevi maddelerin birleşimiyle oluşur. Kükürt, kömür ve potasyum nitrat üçlüsünün birleşmesiyle meydana gelen patlayıcı maddelerin genel adıdır. Peki, barutu kim buldu ve ne zaman keşfedildi? İşte detaylar…

BARUTU KİM BULDU?

Tarihe baktığımızda barutu ilk kez Çinliler savaşta kullanmıştır. Barut, Çinliler tarafından 9.yy başlarında keşfedildi.

BARUT NE ZAMAN KEŞFEDİLDİ?

Wei Boyan’ın belgeleri incelendiğinde, barutun ilk olarak Çinliler tarafından bulunduğu görülüyor. Milattan Sonra 142 senesinde yapılan araştırmalar neticesinde barut keşfedilmiş ve kullanımı başlamıştır.