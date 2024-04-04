Batnoz/Patmos Adası’nda plajları ve tarihi yerleri ziyaret edin! İşte, seyahat rehberi

04 Nisan 2024 17:17 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 17:21

Yunanistan sınırında 60 euro ile giriş yapabileceğiniz Yunan Adaları hakkında gezi yazıları araştırılıyor. Patnos Adası’nın tamamını kaç günde gezerim?

PATMOS ADASI HAKKINDA

Bir diğer adı Batnaz olan İncil’in vahiyler kısmında adı geçen Patnos Adası hem çok küçük hem de çok şirindir. Çakıllı plajları, berrak denizi; ahşap oymalı ikonlarıyla turkuaz ve beyaz rengin hakim olduğu bir liman kentidir. Manastırı çevreleyen yerleşkesi, sanattan ilham alan kafe ve restoranlarıyla göz alıcı küçük sevimli bir adadır.

Muğla’nın Bodrum ilçesinden yıl boyunca düzenli feribot seferleri düzenlenmektedir. Feribotla 2 saatte Patmos Adası’na ulaşabilirsiniz.

Dünyaca ünlü Celestyal Cruises gemisinin rotasında yer alan Patmos Adası turistlerin en ilgisini çeken adalardan biridir. Bu adanın tamamını 1.5 günde gezebilirsiniz. Peki “Patmos Adası’nda nereleri gezmeliyim?” diyorsanız hemen anlatmaya başlayalım.

PATMOS ADASININ GEZİLECEK YERLERİ

PSİLİ AMMOS PLAJI

Avrupa’nın En İyi Plajı Ödülünü almış olan Psili Ammos’un turkuaz denizi ve altın rengi kumuyla birleşimi hayranlık bırakıyor. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği herkese hitap eden bir plajdır.

AZİZ YUHANNA MANASTIRI

Tarihte yolculuğa çıkmak istiyorsanız 11.yüzyıldan kalan ve hala dini eğitim verilen ve görülmesi gereken manastırlardan biridir.

APOKALİPSİS MAĞARASI

Hıristiyanların kutsal hac mekanı olarak bilinen Apokalipsis Mağarası Aziz Yuhanna’nın vahiyler kısmını yazdığı mağaradır. Mağara vahiylerin detaylı bir şekilde anlatıldığı mozaiklerle doludur.

AGRİOLİVADİ PLAJI

Yunanistan’ın incisi olarak bilinen Agriolivadi Plajı, derinliği az olan berrak sularıyla ailelerin tercih edeceği plajıdır. Sahilde çok sayıda bulunan ağaçlık alan olduğu için tabiat güzelliklerinin keyfini çıkaracaksınız.

BATNOZ PETRA PLAJI

Sabah 10:00’da hizmete açılan Batnoz Petra, serin suları ve kristal çakıl taşlarıyla eşsiz bir manzaraya sahiptir. Plajda yerel halk tarafından Kalikatsou olarak bir karganın adıyla isimlendirilen bir kaya bulunmakta. Kayada el yapımı merdiven ve bir sarnıç sistemi yer almakta.

KALİKATSOU KAYASI

Tırmanış severlerin ilgisini çekecek Kalikatsou Kayası Patmos Adası’nın en çok ilgi gören yerlerinden biridir. Kayanın mitolojide Afrodit’in tapınağı olduğu bilinmekte.

PARALİA DİDİMES

Rahatlamak ve dinlenmek için bir yer arıyorsanız Paralia Didimes Plajı tam size göre bir yer. Sakinliği, etrafındaki ağaçları ve deniz dalgalarının sesiyle size huzur yaşatacaktır. Her yaştan kesime hitap eden bu plaja kesinlikle uğramalısınız.

PATMOGRAPHY

Yunanistan tarihini yaşamak isteyenlerin gitmesi gereken bir yer olan Patmography, enfes manzarasıyla fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekecek türden.

PATMOS ADASININ NEYİ MEŞHUR?

Patmos Adasına gittiğinizde tadına bakmadan dönmemenizi tavsiye ettiğimiz meşhur yiyecekler; ızgara kalamar, balık çorbası, humus, musakka ve Ege

otları.

PATMOS ADASI TÜRKİYE’DE NEREYE YAKIN?

Patmos Adası, Muğla’nın Bodrum ilçesine deniz feribotu ile 2.5 saat uzaklıktadır. Bodrum ilçesinden önce Kos Adası’na sonra deniz seferiyle Patmos Adası’na ulaşım sağlanmakta.

PATMOS VİZE İSTİYOR MU?

Patmos Adası’na gitmek için önceden vize almanıza gerek yoktur. Yunanistan sınırında 60 euro karşılığında alabileceğiniz kapı vizesiyle adayı 7 günlüğüne ziyaret edebilirsiniz.

PATMOS ADASI’NDA DENİZE GİRİLECEK YERLER

Kambos Plajı, Agriolivadi Plajı, Meloi Plajı, Petra Plajı, Sapsila Plajı ve Grikos Plajı gibi birçok plaj yer almakta.