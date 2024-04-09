Bayram namazı Antalya Alanya'da saat 06.54, Manavgat'ta 06.57 ve Serik'te 06.58'de kılınacak

09 Nisan 2024 19:00 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 16:10

Ramazan Bayramı'nda bayram namazı saatleri 81 il için belli oldu. Antalya'nın Alanya, Manavgat ve Serik ilçelerinde yaşayan vatandaşlar namazın saat kaçta olduğunu araştırıyor. İşte detaylar...

ANTALYA ALANYA, MANAVGAT VE SERİK'TE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Antalya'nın Alanya ilçesinde bayram namazı saat 06.54'te kılınırken Manavgat'ta ise 06.57'de kılınacak. Serik ilçesinde ise bayram namazı ezanı 06.58'de okunacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı Ramazan Bayramı'nın ilk günü kılınır. İki rekat ve cemaat ile kılınan namazda ilk önce "niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet edilir. Daha sonra "Sübhanekke" duaları okunur ve eller kulaklara kaldırılıp üç kere tekbir getirilir. Birinci ve ikinci kaldırılışta eller yana bırakılırken üçüncüsünde ise göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve rükuya gidilir.

İkinci rekatta ise imam yine önce fatihe ve bir sure okur. Eller daha sonra üç defa kulaklara kaldırılarak tekbir getirilir. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp rükuya gidilir.