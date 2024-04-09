Bayram namazı Antalya'nın Aksu ilçesinde 06.59'da, Kumluca'da ise 07.01'de kılınacak

09 Nisan 2024 20:00 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 16:48

Bayram namazı Antalya Alanya'da saat 06.54, Manavgat'ta 06.57 ve Serik'te 06.58'de kılınacak

Bayram namazı Antalya Alanya'da saat 06.54, Manavgat'ta 06.57 ve Serik'te 06.58'de kılınacak

Mübarek Ramazan ayının bitmesiyle birlikte İslam aleminde bayram heyecanı başladı. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kılınan bayram namazının saatinin kaç olduğu ise Antalya'nın Aksu ve Kumluca ilçesinde merak edildi. Detaylar, haberimizde...

ANTALYA AKSU VE KUMLUCA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Antalya'nın Aksu ilçesinde bayram namazı saat 06.59'da, Kumluca'da ise 07.01'de kılınacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA BAYRAM NAMAZINDAN ÖNCE NE YAPILIR?

Ramazan Bayramı'ndan namaza gitmeden önce en iyi elbiseleri giymek, misvak kullanmak, yolda yavaşça tekbir okumak, misvak kullanmak, gusül etmek, fıtrayı namazdan önce vermek ve tatlı (hurma veya şeker) yemek müstehap kabul edilir.