Bayram namazı Konya Ereğli'de 06.46'da, Kulu'da ise 06.49'da kılınacak

09 Nisan 2024 18:00 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 16:09

Mübarek Ramazan ayı sona erdi. Ramazan ayının bitmesi ile birlikte İslam dünyasını Ramazan Bayramı heyecanı sardı. Aynı zamanda bayram namazının saati de vatandaşlar tarafından merak edildi. Konya'nın Ereğli ve Kulu ilçelerinde bayram namazının kaçta kılınacağı araştırılıyor. İşte, detaylar...

KONYA EREĞLİ VE KULU'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Konya'nın Ereğli ilçesinde bayram namazı saat 06.46'da kılınacak. Kulu ilçesinde ise bayram namazı ezanı 06.49'da okunacak.

BAYRAM NAMAZI FARZ MIDIR?

Erkeklere iki rekat bayram namazı kılmak, işrak vaktinde vaciptir. Bayram namazı cemaat ile kılınır ve yalnız kılınmaz. Ayrıca Ramazan Bayramı'nın namazından önce tatlı (hurma veya şeker) yemek, gusül etmek, en iyi elbiseleri giymek, misvak kullanmak ve yolda yavaşça tekbir okumak müstehap olarak kabul edilmektedir.