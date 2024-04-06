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06 Nisan 2024 13:09 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 13:21

Bayramda Ankara-Niğde otoyolu ücretli olacak

Bayramda Ankara-Niğde otoyolu ücretli mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ramazan Bayramı tatilinde 9 gün boyunca ücretsiz olan otoyollar ve köprüler de merak ediliyor. İşte, detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Bayramda Ankara-Niğde otoyolu ücretli olacak

Ramazan Bayramı süresince bazı otoyolları ve köprülerin ücretsiz olacağı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmıştı. Bu yollar arasında Ankara-Niğde otoyolunun yer alıp almadığı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...

BAYRAMDA ANKARA-NİĞDE OTOYOLU ÜCRETSİZ Mİ?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan açıklamaya göre bayram tatilinde YAP-İŞLET-DEVRET Modeli ile yapılan otoyollar ve köprüler ücretli olacak. Yani bayramda Ankara-Niğde otoyolundan geçişlerde ücret alınacak.

Bayramda Ankara-Niğde otoyolu ücretli olacak - 1. Resim

BAYRAMDA HANGİ OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

Bayramda KGM'ye bağlı olan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Kaynak: TGRT Haber
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