Bayramda Ankara-Niğde otoyolu ücretli olacak

06 Nisan 2024 13:09 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 13:21

Ramazan Bayramı süresince bazı otoyolları ve köprülerin ücretsiz olacağı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmıştı. Bu yollar arasında Ankara-Niğde otoyolunun yer alıp almadığı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...

BAYRAMDA ANKARA-NİĞDE OTOYOLU ÜCRETSİZ Mİ?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan açıklamaya göre bayram tatilinde YAP-İŞLET-DEVRET Modeli ile yapılan otoyollar ve köprüler ücretli olacak. Yani bayramda Ankara-Niğde otoyolundan geçişlerde ücret alınacak.

BAYRAMDA HANGİ OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

Bayramda KGM'ye bağlı olan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.