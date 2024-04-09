Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı sağanak bekleniyor

09 Nisan 2024 12:57 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 13:24

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasının ardından vatandaşlar plan yapmaya başladı. Plan yaparken havanın durumunu merak eden vatandaşlar "Bayramda hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Bayramda yurt genelinde hava aralıklı olarak yağışlı olacak. Detaylar, haberimizde...

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Bayramda yurt genelinde hava Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci tarafından yapılan açıklamalara göre yurdun güney ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Özellikle Arife günü Akdeniz'in doğusunda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Hakkari, Şırnak ve Van'ın güney ve doğusunda yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Özdemirci yağışların bir hafta boyunca yurdun genelinde aralıklı olarak devam edeceğini açıkladı.

Özdemirci'nin tam açıklaması ise şöyle:

"Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklı sağanak etkili olacak. Özellikle arife günü Akdeniz'in doğusunda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde, Hakkari, Şırnak ve Van'ın güney ve doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz. Bayramın ilk günü ülkemizin güney ve doğusunda aralıklı yağış görülecek. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışların, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz. Bayramın ikinci günü ülkemizin doğu bölgelerinde, bayramın üçüncü günü yurdun iç ve güney kesimlerinde aralıklı sağanak görülecek. Genellikle güney ve doğu bölgelerinde yağışlar olacak, kuzey ve batı bölgelerde parçalı ve az bulutlu hava yaşayacağız."

BAYRAMDA İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul genelinde bayram boyunca hava parçalı bulutlu olacak. Bayramın ilk günü 10 Nisan çarşamba gündüz 21 dereceyi bulacak olan sıcaklık cumartesi gününe kadar artarak 23 dereceye çıkacak. Geceleri ise ortalama 11-12 derece arasında olacak.

İZMİR'DE BAYRAMDA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bayramın ilk günü İzmir'de hava az bulutlu gündüzleri 25, akşamları ise 12 derece olacak. İkinci ve üçüncü günü rüzgarlı olacak olmasına rağmen hava sıcaklığı gündüz 26 dereceye çıkacak. Pazar gününe kadar hava sıcaklığı artarak gündüz 27, akşamları ise 15 derece olacak.

BAYRAMDA ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ankara'da bayramın ilk günü hava sıcaklığı geceleri 8, akşamları ise 23 derece olacak. Bayram genelinde Ankara'da hava parçalı bulutlu seyredecek. Bayramın üçüncü günü ise sıcaklık azalarak 21 derece olacak.