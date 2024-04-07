Bayramda İstanbul Arkeoloji Müzesi 09.00-20.00, Kız Kulesi 09.00-19.30 saatleri arasında açık olacak
Bayram tatilini İstanbul'da geçirecek olan vatandaşlar müzelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Özellikle İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Kız Kulesi arama motorlarında en çok sorgulananlar arsında yer alıyor. Ayrıca vatandaşlar müzelerin bayramda saat kaça kadar açık olduğunu da araştırıyor. Detaylar, haberimizde...
Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da tatilini geçirecek olan vatandaşlar müzelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Özellikle İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Kız Kulesi'nin ziyaret durumu araştırılıyor. Ramazan Bayramı boyunca müzeler açık olacak. İşte, detaylar...
İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ BAYRAMDA AÇIK MI?
Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy'un açıkladığı bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Milli Saraylar Başkanlığı bünyesindeki bütün müzeler Ramazan Bayramı boyunca ziyaretçilere açık olacak. İstanbul Arkeoloji müzesi de saat 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edecek. Ancak müzenin kuzey kanadı, Çinili Köşk, Eski Şark Eserleri Bölümü çalışma sebebiyle kapalı olacak.
BAYRAMDA KIZ KULESİ AÇIK OLACAK MI?
Bayram tatili boyunca Kız Kulesi 09.00-19-30 saatleri arasında ziyaretçi kabul edecek. Müzekart'ın geçerli olduğu Kız Kulesi'ne ulaşım ücreti ise 50 TL olarak belirtiliyor. Bilet veya Müzekart çıkartmak isteyen vatandaşların gişe kapanış saati 19.00'dan önce orada olmaları gerekiyor.