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10 Nisan 2024 13:19 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 13:21

Bayramda kabir ziyareti yapılır

Vatandaşlar tarafından "Bayramda kabir ziyareti yapılır mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca hangi dualar ve surelerin okunacağı da merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Bayramda kabir ziyareti yapılır

Ramazan Bayramı'nda yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar "Bayramda mezar ziyareti yapılır mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Ayrıca hangi surelerin ve duaların okunacağını da merak ediyor. İşte, detaylar...

BAYRAMDA KABİR ZİYARETİ YAPILIR MI?

Kabir ziyaretini özellikle pazartesi, perşembe, cuma ve cumartesi günleri yapmak iyidir. Özellikle bayramlarda, Zilhiccenin onunda ve Aşure Günü'nde yapılan kabir ziyaretleri daha uygundur. 

Bayramda kabir ziyareti yapılır - 1. Resim

GECE VAKİTLERİNDE KABİR ZİYARET EDİLİR Mİ?

Kabir ziyaretlerinin gece vakitlerinde yapılması konusunda bir engel bulunmamaktadır. Yani kabir ziyaretleri gece vakitleri yapılabilir

Kaynak: TGRT Haber
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