Bayramda Konya Mevlana Müzesi, Ankara Cumhuriyet Müzesi 09.00-19.00 saatleri arasında açık olacak

07 Nisan 2024 19:15 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 20:08

Her bayram olduğu gibi bu sene de Ramazan Bayramı'nda müzelerin ziyaret durumu merak ediliyor. Özellikle Konya Mevlana Müzesi ve Ankara cumhuriyet Müzesi'nin hangi bayramda açık olup olmayacağı insanlar tarafından araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...

BAYRAMDA KONYA MEVLANA MÜZESİ AÇIK MI?

Konya Mevlana Müzesi bayram boyunca 09.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. Müzenin gişe kapanış saati ise 18.30 olarak belirtildi.

ANKARA CUMHURİYET MÜZESİ BAYRAMDA AÇIK MI?

Bayramda Ankara Cumhuriyet Müzesi 09.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. En son gişe kapanış saati ise 18.45 olarak açıklandı.