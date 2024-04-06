Bayramda Millet Kütüphanesi kapalı olacak

06 Nisan 2024 09:01 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 09:24

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin bayramda açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Birçok gencin ders çalışmak için gittiği kütüphanenin Ramazan Bayramı'nda çalışma saatleri arama motorlarında sorgulanıyor. İşte detaylar...

BAYRAMDA MİLLET KÜTÜPHENESİ AÇIK MI?

Kütüphanenin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre 9 Nisan Salı günü saat 12.00'da kütüphane kapanacak. 15 Nisan Pazartesi günü saat 12.00'da ise tekrardan açılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHENESİ ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Millet Kütüphanesi resmi tatiller haricinde 5 yaş ve üzeri bütün vatandaşlara 7/24 hizmet vermektedir. Kütüphaneye giriş için sadece T.C. Kimlik Kartı yeterli olmaktadır.