Bayramda Nevşehir Göreme Ören Yeri, Zelve-Paşabağları Ören Yeri, Kaymaklı Yeraltı Şehri 08.00-17.00 saatleri arasında açık olacak

07 Nisan 2024 20:00 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 20:28

Bakan Ersoy açıkladı: Müze ve ören yerleri Ramazan Bayramı'nda da ziyaret edilebilecek

Bakan Ersoy açıkladı: Müze ve ören yerleri Ramazan Bayramı'nda da ziyaret edilebilecek

Ramazan Bayramı boyunca Nevşehir Göreme Ören yeri, Zelve-Paşabağları Ören Yeri ve Kaymaklı Yeraltı Şehri'nin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açıklanan bilgilere göre Ramazan Bayramı boyunca Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar Başkanlığı bünyesindeki bütün müzeler açık olacak. İşte, detaylar...

BAYRAMDA NEVŞEHİR GÖREME ÖREN YERİ ZİYARET SAATLERİ NEDİR?

Ramazan Bayramı boyunca Nevşehir Göreme Ören yeri açık olacak. Ziyaret etmek isteyen vatandaşların 08.00-17.00 saatleri arasında gitmeleri gerekiyor. Gişe kapanış saati ise 16.15 olarak belirtiliyor.

BAYRAMDA ZELVE-PAŞABAĞLARI ÖREN YERİ HANGİ SAATLER ARASINDA AÇIK?

Zelve-Paşabağları Ören Yeri bayramda 08.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediyor. Ören yerinin gişe kapanış saati ise 16.15 olarak belirtiliyor.

KAYMAKLI YERALTI ŞEHRİ BAYRAMDA HANGİ SAATLER ARASINDA AÇIK?

Nevşehir'in merkezinde yer alan Kaymaklı Yer Altı Şehri, Cumhurbaşkanlığına bağı Milli Saraylar Başkanlığı bünyesinde yer alıyor. Yani bayram boyunca yer altı şehrinin kapıları vatandaşlara açık. Ziyaret etmek isteyen vatandaşların 08.00-17.00 saatleri arasında gitmeleri gerekiyor. Bilet almak isteyen vatandaşların ise en geç 16.15'de gişelerde olması gerekiyor.