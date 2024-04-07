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07 Nisan 2024 19:26 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 19:36

Bayramda Osmangazi Köprüsü ücretli olacak

Ramazan Bayramı'nın gelmesi sebebiyle bazı otoyol ve köprüler ücretsiz olacağını Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı. Vatandaşlar ise Osmangazi Köprüsü'nün ücretsiz olup olmadığını araştırdı. İşte ücretsiz olacak yollar...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Bayramda Osmangazi Köprüsü ücretli olacak

Bayram boyunca bazı otoyol ve köprülerin ücretsiz olacağı duyuruldu. Osmangazi Köprüsü hakkında ise ücretsiz mi sorusu araştırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla bayram boyunca bedelsiz olacak köprüleri Bakan Uraloğlu açıkladı.

Açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar Cumhurbaşkanımızın kararıyla cumartesi sabah itibarı ile bayram tatili sonuna kadar 9 gün boyunca ücretsiz olacak." 

Osmangazi Köprüsü, ücretli olan köprüler arasında yer aldı. Geçiş fiyatları ise şöyle:

Araç Sınıfı 1 Ücreti: 290,00 TL

Araç Sınıfı 2 Ücreti: 465,00 TL

Kuzey Marmara Otoyolu da ücretli olacak olanlar arasında yer aldı. 

Bayramda Osmangazi Köprüsü ücretli olacak - 1. Resim

Uraloğlu'nun açıklamasına göre metro hatları da ücretsiz olacak. İşte duyurusu:

"İstanbul'da Marmaray-Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metroları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de de İZBAN ücretsiz hizmet vereceklerdir." 

Kaynak: TGRT Haber
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