Bayramda Osmangazi Köprüsü ücretsiz olmayacak

08 Nisan 2024 09:36 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 09:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla bayram boyunca bazı otoyol ve köprülerin ücretsiz olacağı duyurulmuştu. Vatandaşlar ise İzmit Körfezi'ndeki Dilovası Dil Burnu ile Altınova Hersek Burnu arasında yer alan Osmangazi Köprüsü'nün ücretsiz olup olmadığına cevap aradı.

Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz olacak köprüler arasında Osmangazi Köprüsü yer almıyor. Buna göre köprü ücretli olarak devam edecek. Ücretleri ise şöyle:

Araç Sınıfı 1 Ücreti: 290,00 TL

Araç Sınıfı 2 Ücreti: 465,00 TL

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyurduğu açıklama şöyle oldu:

"Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar Cumhurbaşkanımızın kararıyla cumartesi sabah itibarı ile bayram tatili sonuna kadar 9 gün boyunca ücretsiz olacak."

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Köprü bayramda ücretsiz olmayacak ve normal ücret tarifesini uygulamaya devam edecek.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise ücretsiz olarak kullanılacak.