Bayramda Pamukkale Hierapolis Ören Yeri, İzmir Efes Ören Yeri 08.00-20.00 saatleri arasında açık olacak

07 Nisan 2024 19:49 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 21:09

Bakan Ersoy açıkladı: Müze ve ören yerleri Ramazan Bayramı'nda da ziyaret edilebilecek

Bakan Ersoy açıkladı: Müze ve ören yerleri Ramazan Bayramı'nda da ziyaret edilebilecek

Bayram tatilinde müzelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Özellikle vatandaşlar tarafından Pamukkale Hierapolis Ören Yeri, İzmir Efes Ören Yeri'nin ziyaretçi saatleri araştırıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından bayramda müzelerin açık olacağı açıklandı. Detaylar, haberimizde...

PAMUKKALE HİERAPOLİS ÖREN YERİ BAYRAMDA AÇIK MI?

Kültür ve Turzim bakanı tarafından Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olan Milli Saraylar Başkanlığı bünyesindeki bütün müzeler ve ören yerlerinin Ramazan Bayramı boyunca açık olduğu açıklandı. Pamukkale Hierapolis Ören Yeri'de bayram boyunca ziyaretçilere sabah saat 08.00 ile akşam 20.00 arasında açık olacak. Müzekart ile giriş yapılabilen ören yerinin gişe kapanış saati ise 19.00 olacak.

İZMİR EFES ÖREN YERİ BAYRAMDA AÇIK MI?

İzmir Efes Ören Yeri 08.00-20.00 saatleri arasında bayram boyunca ziyaretçi kabul edecek. Müzekart'ın geçerli olduğu ören yerinde gişe kapanış saati ise 19.00 olarak belirtiliyor.