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07 Nisan 2024 19:49 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 21:09

Bayramda Pamukkale Hierapolis Ören Yeri, İzmir Efes Ören Yeri 08.00-20.00 saatleri arasında açık olacak

Bayram tatilinde müzeye gitmek isteyen vatandaşlar tarafından "Bayramda müzeler açık mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Özellikle Pamukkale Hierapolis Ören Yeri, İzmir Efes Ören Yeri'nin bayramda ziyaret saatleri merak ediliyor. İşte, detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Bayramda Pamukkale Hierapolis Ören Yeri, İzmir Efes Ören Yeri 08.00-20.00 saatleri arasında açık olacak

Bayram tatilinde müzelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Özellikle vatandaşlar tarafından Pamukkale Hierapolis Ören Yeri, İzmir Efes Ören Yeri'nin ziyaretçi saatleri araştırıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından bayramda müzelerin açık olacağı açıklandı. Detaylar, haberimizde...

PAMUKKALE HİERAPOLİS ÖREN YERİ BAYRAMDA AÇIK MI?

Kültür ve Turzim bakanı tarafından Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olan Milli Saraylar Başkanlığı bünyesindeki bütün müzeler ve ören yerlerinin Ramazan Bayramı boyunca açık olduğu açıklandı. Pamukkale Hierapolis Ören Yeri'de bayram boyunca ziyaretçilere sabah saat 08.00 ile akşam 20.00 arasında açık olacak. Müzekart ile giriş yapılabilen ören yerinin gişe kapanış saati ise 19.00 olacak. 

Bayramda Pamukkale Hierapolis Ören Yeri, İzmir Efes Ören Yeri 08.00-20.00 saatleri arasında açık olacak - 1. Resim

İZMİR EFES ÖREN YERİ BAYRAMDA AÇIK MI?

İzmir Efes Ören Yeri 08.00-20.00 saatleri arasında bayram boyunca ziyaretçi kabul edecek. Müzekart'ın geçerli olduğu ören yerinde gişe kapanış saati ise 19.00 olarak belirtiliyor. 

Bayramda Pamukkale Hierapolis Ören Yeri, İzmir Efes Ören Yeri 08.00-20.00 saatleri arasında açık olacak - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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