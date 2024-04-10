10 Nisan 2024 16:24 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 16:34
Bayramdan sonra bankalar 15 Nisan tarihinde açılacak
Ramazan Bayramı nedeniyle bankalar tatile girdi. Vatandaşlar bankaların ne zaman açılacağını araştırıyor. İşte, detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Ramazan Bayramı nedeniyle bankalar, hastaneler ve kargo şirketleri tatile girdi. Vatandaşlar tarafından bankaların bayramdan sonra ne zaman açılacağı araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...
BAYRAMDAN SONRA BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Bankalar bayramdan sonra 15 Nisan tarihinde tekrardan hizmet vermeye başlayacak. Ancak o zamana kadar vatandaşların mobil bankacılık üzerinden işlemlerini halletmeleri gerekiyor.
BANKALAR 15 NİSAN SAAT KAÇTA AÇILACAK?
Bankalar genel olarak saat 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Yani 15 Nisan günü de bankalar saat 09.00'da açılacaktır.
Kaynak: TGRT Haber