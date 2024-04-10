Bayramdan sonra bankalar 15 Nisan tarihinde açılacak

10 Nisan 2024 16:24 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 16:34

2024 bayramda açık olan müzeler, saraylar

2024 bayramda açık olan müzeler, saraylar

Ramazan Bayramı nedeniyle bankalar, hastaneler ve kargo şirketleri tatile girdi. Vatandaşlar tarafından bankaların bayramdan sonra ne zaman açılacağı araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...

BAYRAMDAN SONRA BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bankalar bayramdan sonra 15 Nisan tarihinde tekrardan hizmet vermeye başlayacak. Ancak o zamana kadar vatandaşların mobil bankacılık üzerinden işlemlerini halletmeleri gerekiyor.

BANKALAR 15 NİSAN SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Bankalar genel olarak saat 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Yani 15 Nisan günü de bankalar saat 09.00'da açılacaktır.