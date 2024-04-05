BBL maçı 5 Nisan saat 20.00'da oynanacak

05 Nisan 2024 12:14 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 12:32

Valorant Champions Tour 2024: EMEA Stage 1 turnuvasına Türk takımlarından olan BBL Esports ve FUT Esports katılmaya hak kazanmıştı. Turnuvada BBL Esports ile Gentle Mates arasında gerçekleşecek olan maçın günü ve saati taraftarlar tarafından merak ediliyor. Detaylar, haberimizdedir.

BBL ESPORTS MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

BBL Esports ile Gentle Mates arasında gerçekleşecek olan karşılaşma 5 Nisan 08.00'da oynanacak. Turnuva Valorant'ın resmi kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

BBL ESPORTS KADROSUNDA HANGİ OYUNCULAR VAR?

BBL Esports'un kadrosunda Melih Karaduran "pAura", Eren Kasırga "Brave", Kaan Ürpek "reazy", Doğukan Dural "QutionerX" ve Efe Teber "Elite" yer alıyor.