BEDAŞ elektrik kesintisi hangi illerde? 9 Ocak Salı elektrik kesintisi nerede? BEDAŞ'ın açıkladığı ilçe ve sokaklar hangileri? Elektrikler ne zaman gelecek?

09 Ocak 2024 14:04 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 14:03

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. BEDAŞ’a göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beyoğlu, Esenler, Beylikdüzü, Eyüpsultan ve daha birçok ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler hangileri?

9 OCAK 2024 ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektrikler mi gitti? sorusu vatandaşlar tarafından aratılmaya devam ediyor. 9-10 Ocak Salı günü bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden veya BEDAŞ’ın planlı elektrik kesintileri sayfasından görülebilecek. BEDAŞ'ın açıkladığı ilçe ve sokaklar hangileri?

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ NEREDE?

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler www.bedas.com.tr web sitesinden görülebilir. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

9-10 OCAK BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler BEDAŞ tarafından açıklandı.