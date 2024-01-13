Bedelli askerlik sonuçları belli oldu mu? Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? Bedelli askerlik yerleri sorgulama

13 Ocak 2024 17:17 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 17:17

Milli Savunma Bakanlığı, 2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silah altına alınacak yükümlülerin celp ve sevk tarihlerini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı Asker alma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu.

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik sonuçları 25 Ocak Perşembe günü e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

MSB DUYURUSU

MSB tarafından yapılan açıklamada, "2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır. 25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecektir." İfadelerine yer verildi.