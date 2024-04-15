Belediye Başkanı olan Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç'nin yeni sezonu için "halkla çekeceğiz" dedi

15 Nisan 2024 13:35 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 14:00

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu 2024 yerel seçimlerinde Ankara Etimesgut Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Ünlü oyuncunun belediye başkanı olmasının ardından vatandaşlar başrolünde yer aldığı Behzat Ç dizisinin ne zaman çıkacağını merak etmeye başladı. İşte, detaylar...

BEHZAT Ç'NİN YENİ SEZONU NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Erdal Beşikçioğlu dizinin yeni sezonunun ne zaman çekileceğini açıkladı. Beşikçioğlu "Diziyi Etimesgut sokaklarında halkla beraber çekeceğiz, halktan yardımcı oyuncular seçeceğiz" dedi.

ÇEKİÇ VE GÜL: BİR BEHZAT Ç. HİKAYESİ 2. SEZON NE ZAMAN?

Blutv platformunda yayınlanan ve ana dizinin devamı olan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. hikayesinin 2. sezonu 7 Aralık'ta yayınlanacak. Dizinin çekimlerinin ise sonbaharda başlayacağı iddia ediliyor.