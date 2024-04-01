Belediye başkanları ne kadar maaş alıyor 2024?

01 Nisan 2024 13:53 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 14:16

Türkiye dün sandıkta buluştu. Oy veren vatandaşlar belediye başkan maaşlarını araştırırken ne kadar maaş aldıklarını araştırdı. 15907951 nüfuslu yer için maaş ortalama 176.735,12 olurken beldeden beldeye değişkenlik göstermektedir. 2024 maaş tablosu!

BELEDİYE BAŞKANLARI NE KADAR KAZANIYOR 2024?

2024 yılında başkanların maaşları nüfusa göre belirlenmektedir.

Madde 39'a göre;

Nüfusu 10.000'e kadar olan yerlerde 60.000,

10.001'den 50.000'e kadar olan yerlerde 70.000,

50.001'den 100.000'e kadar olan beldelerde 90.000,

100.001'den 250.000'e kadar olan yerlerde 110.000,

250.001'den 500.000'e kadar olan beldelerde 130.000,

500.001'den 1.000.000'a kadar olan yerlerde 150.000,

1.000.001'den 2.000.000'a kadar olan yerlerde 190.000,

2.000.001'den fazla olan beldelerde 230.000,

Gösterge rakamı Devlet memurlarına özel belirlenen aylık katsayı ve çarpımı sonucu belirlenen tutarda aylık brüt ödenek ödenmektedir.

Başkan maaşlarının diğer şartlar ve durumların da göz önünde bulundurularak hesaplama yapıldığını unutmayalım.