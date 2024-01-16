16 Ocak 2024 22:19 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 22:28

ATV'de yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde yer alan Ayvaz karakterinin kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Ayvaz kimdir? Ayvaz karakterini kim canlandırıyor?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM AYVAZ KİMDİR?

Ben Bu Cihana Sığmazam Ayvaz karakterini Caner Erdem canlandırıyor.

CANER ERDEM KİMDİR?

18 Kasım 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Oyunculuk hayatına 2004 yapımı Avrupa Yakası dizisi ile başladı. Arka Sıradakiler, Fazilet Hanım ve Kızları ve Menajerimi Ara gibi dizilerde rol alan Erdem, çeşitli tiyatro ve sinema filmlerinde de yer alıyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.