Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam 20.00'da yayınlanacak
ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam bugün var mı sorusu da araştırıldı. ATV'nin sevilen dizilerinden biri olan Ben Bu Cihana Sığmazam yayın saati hakkında...
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin seyircileri dizinin 19 Mart akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. Sevilerek takip edilen dizide yer alan isimler de araştırılırken bu akşam var mı, yok mu merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi bugün yeni bölüm yayınlayacak mı?
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU AKŞAM VAR MI?
19 Mart günü yayın akışında Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yer alıyor. Buna göre dizi bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCU KADROSU
Dizide yer alan isimler şöyle:
Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik, İsmail Demirci, Nilay Cafer.
19 MART ATV YAYIN AKIŞI
06:20 | Mevlid ve Süleyman Çelebi
06:50 | Kuruluş Osman
08:00 | Kahvaltı Haberleri
10:00 | Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 | ATV Gün Ortası
14:00 | Mutfak Bahane
16:00 | Esra Erol’da
18:50 | ATV Ana Haber
19:05 | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:00 | Ben Bu Cihana Sığmazam