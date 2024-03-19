Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam 20.00'da yayınlanacak

19 Mart 2024 16:28 - Güncelleme : 19 Mart 2024 16:35

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin seyircileri dizinin 19 Mart akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. Sevilerek takip edilen dizide yer alan isimler de araştırılırken bu akşam var mı, yok mu merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi bugün yeni bölüm yayınlayacak mı?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU AKŞAM VAR MI?

19 Mart günü yayın akışında Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yer alıyor. Buna göre dizi bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCU KADROSU

Dizide yer alan isimler şöyle:

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik, İsmail Demirci, Nilay Cafer.

19 MART ATV YAYIN AKIŞI

06:20 | Mevlid ve Süleyman Çelebi

06:50 | Kuruluş Osman

08:00 | Kahvaltı Haberleri

10:00 | Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 | ATV Gün Ortası

14:00 | Mutfak Bahane

16:00 | Esra Erol’da

18:50 | ATV Ana Haber

19:05 | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:00 | Ben Bu Cihana Sığmazam