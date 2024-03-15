BENZİN ZAMMI || Benzine 1 lira 53 TL, motorine 1 lira 10 TL zam geldi
Akaryakıt fiyatlarında değişiklik oldu. 15 Mart itibarıyla geçerli ola benzin ve motorin zammının ardından araç sahipleri benzine zam mı geldi, kaç TL gibi soruları araştırmaya başladı. Değişen akaryakıt fiyatlarını takip eden otomobil sahipleri benzine ve motorine zam var mı sorusuna cevap arıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları
Araç sahiplerinin gündeminde akaryakıt fiyatları yer aldı. 15 Mart itibarıyla değişen benzin fiyatları merak edilirken zam var mı, ne zamandan itibaren geçerli olacak soruları araştırıldı. İşte akaryakıt fiyatlarındaki değişim...
BENZİNE ZAM VAR MI?
Benzin ve motorine 15 Mart itibarıyla zam geldi. Motorine 1 lira 10 TL zam gelirken benzine 1 lira 53 TL zam geldi. Akaryakıt fiyatlarında meydana gelen değişimin ardından İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı 41,96 TL olurken Anadolu Yakası'nda motorinin litre fiyatı 41,75 TL oldu.
15 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 41,96 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,75 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 42,06 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,83 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı: 42,78 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,63 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı: 43,00 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 42,83 TL