Benzine 1 lira 34 kuruş, motorine 1 lira 11 kuruş zam geldi

21 Mart 2024 09:25 - Güncelleme : 21 Mart 2024 09:34

Sıklıkla değişiklik gösteren benzin ve motorin fiyatlarında değişim yaşandı. Araç sahipleri ise benzine zam geldi mi, ne zamandan itibaren gibi soruları araştırıyor. 21 Mart gününün güncel akaryakıt fiyatları araştırılırken benzine zam var mı sorusu da gündemde yer aldı. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları...

BENZİNE ZAM VAR MI?

21 Mart günü itibarıyla benzin ve motorine zam geldi. Benzin fiyatların 1 lira 34 kuruş zam gelirken, motorin fiyatlarına 1 lira 11 kuruş zam yapıldı.

21 MART AKARYAKIT FİYATLARI 2024