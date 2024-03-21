Benzine 1 lira 34 kuruş, motorine 1 lira 11 kuruş zam geldi
Araç sahiplerinin gündeminde akaryakıt zammı olup olmayacağı yer aldı. 21 Mart günü güncel benzin ve motorin fiyatları ise araştırılıyor. Otomobil sahiplerinin her gün kontrol ettiği benzin zammına dair detaylar merak edilirken benzine zam var mı sorusu da araştırıldı. Gece yarısından itibaren tabelalara yansıyan benzin zammının ne kadar olduğu da gündemde yer aldı. Peki, Benzin zam var mı, ne kadar?
Sıklıkla değişiklik gösteren benzin ve motorin fiyatlarında değişim yaşandı. Araç sahipleri ise benzine zam geldi mi, ne zamandan itibaren gibi soruları araştırıyor. 21 Mart gününün güncel akaryakıt fiyatları araştırılırken benzine zam var mı sorusu da gündemde yer aldı. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları...
BENZİNE ZAM VAR MI?
21 Mart günü itibarıyla benzin ve motorine zam geldi. Benzin fiyatların 1 lira 34 kuruş zam gelirken, motorin fiyatlarına 1 lira 11 kuruş zam yapıldı.
21 MART AKARYAKIT FİYATLARI 2024
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı 43,33 TL olurken Anadolu Yakası'nda motorinin litre fiyatı 42,95 TL oldu.
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı 43,42 TL, motorinin litre fiyatı ise 43,01 TL olurken, Ankara'da benzin litre fiyatı 44,18 TL oldu.
21 Mart günü Ankara'da motorinin litre fiyatı 43,83 TL iken İzmir'de benzinin litre fiyatı 44,38 TL'ye yükseldi. İzmir'de motorinin litre fiyatı ise 44,02 TL oldu.