Benzinin litresinin 1,60 TL, motorinin litresinin 1,25 TL zamlanması bekleniyor
Benzine zam var mı? | 14 Mart günü araştırılanlar arasında benzin, motorin zammı yer aldı. Akaryakıt fiyatlarına zam gelmesi beklenirken araç sahipleri zam gelecek mi, ne kadar gelecek gibi sorulara da cevap aradı. İşte benzin, motorin, LPG fiyatları...
Otomobil sahiplerinin gündeminde benzine zammı yer aldı. 15 Mart itibarıyla gelmesi beklenen akaryakıt zammına dair merak edilenler arasında zam gelecek mi, kaç TL zam gelecek soruları yer aldı. Akaryakıt fiyatlarının artması bekleniyor. İşte benzin zammı...
BENZİNE ZAM VAR MI?
Akaryakıt fiyatlarına 15 Mart itibarıyla zam gelmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre benzinin litresine 1.60 TL zam gelirken motorinin litresine 1.25 TL'lik zam uygulanacak.
BENZİNE VE MOTORİNE ZAM NE ZAMAN GELECEK?
Akaryakıt zammının 15 Mart itibarıyla geçerli olması bekleniyor.
Benzin ve motorin zammının ardından olması beklenen akaryakıt fiyatları:
Benzin (İstanbul Avrupa) | 42,13 TL
Benzin (İstanbul Anadolu) | 42,04 TL
Dizel (İstanbul Avrupa) | 42,02 TL
Dizel (İstanbul Anadolu) | 41,95 TL
Benzin (Ankara) | 42,86 TL
Dizel (Ankara) | 42,76 TL
Benzin (İzmir) | 43,36 TL
Dizel (İzmir) | 42,96 TL