Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Beşiktaş - Ankaragücü maçı 7 Mayıs Salı günü Tüpraş Stadyumunda oynanacak
25 Nisan 2024 10:34 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 10:45

Beşiktaş - Ankaragücü maçı 7 Mayıs Salı günü Tüpraş Stadyumunda oynanacak

Beşiktaş - Ankaragücü maçının ne zaman oynanacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Ayrıca taraftarlar maçın nerede, hangi statta oynanacağını da araştırıyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Beşiktaş - Ankaragücü maçı 7 Mayıs Salı günü Tüpraş Stadyumunda oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası yarı finallerinde MKE Ankaragücü - Beşiktaş 23 Nisan Salı günü karşı karşıya gelmişti.

Beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın ardından rövanş maçının ne zaman, nerede ve hangi statta oynanacağı taraftarlar tarafından araştırılıyor.

Beşiktaş - Ankaragücü maçı 7 Mayıs Salı günü Tüpraş Stadyumunda oynanacak - 1. Resim

Beşiktaş - MKE Ankaragücü karşılaşması 7 Mayıs saat 20.30'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşmanın galibi Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselerek Trabzonspor - Karagümrük karşılaşmasının kazanını ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor - Karagümrük arasında 24 Nisan tarihinde gerçekleşen ilk karşılaşmayı bordo mavili ekip 3-2 kazandı. Rövanş maçı ise 8 Mayıs Çarşamba günü 20.30'da oynanacak.

Kaynak: TGRT HABER
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...