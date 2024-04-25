25 Nisan 2024 10:34 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 10:45
Beşiktaş - Ankaragücü maçı 7 Mayıs Salı günü Tüpraş Stadyumunda oynanacak
Beşiktaş - Ankaragücü maçının ne zaman oynanacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Ayrıca taraftarlar maçın nerede, hangi statta oynanacağını da araştırıyor. Detaylar, haberimizde...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Ziraat Türkiye Kupası yarı finallerinde MKE Ankaragücü - Beşiktaş 23 Nisan Salı günü karşı karşıya gelmişti.
Beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın ardından rövanş maçının ne zaman, nerede ve hangi statta oynanacağı taraftarlar tarafından araştırılıyor.
Beşiktaş - MKE Ankaragücü karşılaşması 7 Mayıs saat 20.30'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.
Karşılaşmanın galibi Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselerek Trabzonspor - Karagümrük karşılaşmasının kazanını ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor - Karagümrük arasında 24 Nisan tarihinde gerçekleşen ilk karşılaşmayı bordo mavili ekip 3-2 kazandı. Rövanş maçı ise 8 Mayıs Çarşamba günü 20.30'da oynanacak.
Kaynak: TGRT HABER