Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in hayatına dair bilgiler

04 Nisan 2024 12:34 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 12:43

Yerel seçimin sona ermesinin ardından sonuçlar belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olan Alaattin Köseler, kazanan isim oldu ve mazbatasını alacak. Hayatı ve biyografisine dair bilgiler...

Alaattin Köseler'in 1960 senesinde Paşabahçe'de doğdu. 1972 senesinde Paşabahçe İlkokulu’nu bitirdikten sonra Beykoz Ziya Ünsel Ortaokulu’ndan mezun olmuştur.

1978 senesinde Paşabahçe Ferit İnal Lisesi’nden mezun olmasının ardından lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tamamladı. Mimarlık mesleğini çeşitli projelerde yer alarak sürdürdü. 1999 yerel seçiminde Beykoz Belediye Başkanı seçilmiştir.

TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) üyesidir. Köseler,evli ve bir çocuk babasıdır.