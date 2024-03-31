Beylik Pazarı seçim günü açık mı?

31 Mart 2024 11:40 - Güncelleme : 31 Mart 2024 11:43

Beylikdüzü ilçesinde hizmet veren Beylik Pazarı, haftanın belirli günlerinde açılarak vatandaşlara geniş ürün yelpazesi sunuyor. Ancak, 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimler nedeniyle, pazarın açık olup olmayacağı konusunda belirsizlik hakim. Özellikle seçim ve seçim sonrası tatil gününde Beylik Pazarı'nın açık olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte, Beylik Pazarı hakkında detaylar...

BEYLİK PAZARI SEÇİM GÜNÜ AÇIK MI?

Şu anda Beylik Pazarı'nın seçim günü olan 31 Mart'ta açık olup olmayacağına dair resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak, normalde haftada Salı ve Cumartesi günleri açık olan pazarın, seçim günü olan pazar gününde açık olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

BEYLİK PAZARI'NA ULAŞIM

Beylik Pazarı'na ulaşım için metrobüs en uygun seçeneklerden biri. Metrobüs hattını kullanarak Avcılar Torium AVM durağına ulaşabilir ve buradan Beylik Pazarı'na kolayca erişim sağlayabilirsiniz.