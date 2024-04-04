04 Nisan 2024 10:30 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 10:47
Beyninde pıhtı atması nedeniyle yoğun bakıma giren Kadir İnanır taburcu oldu
Usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumunda yaşanan son gelişmeler sevenleri tarafından merak ediliyor. Kadir İnanır'ın neden hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma girdiği de araştırılan konular arasında yer aldı. İşte, detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Ünlü sanatçı Kadir İnanır rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Sevenleri sağlık durumunu yakından takip ederken İnanır'ın hastaneden taburcu edildiği açıklandı. Detaylar, haberimizdedir.
KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL OLDU?
Kadir İnanır'ın 1 Nisan tarihinde yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındığı belirtilmişti. Şimdi ise usta oyuncunun hastaneden taburcu olduğu açıklandı.
KADİR İNANIR NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?
Kadir İnanır, Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede yapılan açıklamalarda beyninde pıhtı atması nedeniyle yoğun bakıma alındığı belirtilmişti. Kısmi felç geçiren İnanır'ın 1 Nisan tarihinde yoğun bakımdan çıktığı açıklanmıştı.
Kaynak: TGRT Haber