16 Ocak 2024 22:23 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 22:26

Adana'nın meşhur tatlılarından biri olan bici bici merak edildi. Arama motorlarında ise Bici Bici nedir? Adana bici bicisi nasıl yapılır? soruları aratıldı. İşte bici bici hakkında detaylar...

BİCİ BİCİ NEDİR?

Bici bici, yaz aylarında yenilen, Adana'ya ait bir tür tatlıdır. En bilinen şekliyle rendelenmiş buz, pişmiş nişasta, pudra şekeri ve şerbetten oluşur. Bici bici eskiden seyyar satıcılarda satılan bir tatlı olmasına rağmen son senelerde restoranlarda ve kafelerdede tatlı olarak sunuluyor. Bursa ve Adana'da fazla tüketilen tatlı, son yıllarda Akdeniz Bölgesi'ndeki illerde de yaygınlaştı. Bursa'da evlerde de yapılan tatlı, aynı zamanda seyyar satıcılarda satılmaktadır. Adana ve civarında ise lüks kafeteryalarda satılmaktadır.

BİCİ BİCİ NASIL YAPILIR?

Bir kase içine küp küp doğranmış bir miktar bici konulduktan sonra özel hazneli bir kürekle kazınan buz, bicinin üzerine bolca eklenir. Buzun üzerinden şerbetler dökülür ve şeker eklenir.