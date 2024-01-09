Bilal Erdem kimdir? Nereli? Fatih Camii Bilal Erdem'in sağlık durumu nasıl? Fatih Cami saldırı son durum...

09 Ocak 2024 13:26 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 13:25

Fatih Camii’nde yaşanan saldırıda yaralanan Bilal Erdem’in kimliği ve nereli olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'i dün akşam namazdan sonra bir saldırgan bıçakla yaraladı. Peki, Fatih Camii Bilal Erdem kimdir, nereli?

FATİH CAMİİ SALDIRISI SON DURUM NE OLDU?

Namaz sırasında cami içinde huzursuzluk çıkaran saldırgan, görevliler tarafından camiden çıkarıldı. Daha sonra namazın ardından bıçakla saldırıya geçti. Yaralayan saldırgan ise gözaltına alındı.

BİLAL ERDEM KİMDİR?

İstanbul’daki Fatih Camii içerisinde slogan atan Ö.S., cami imamı Galip Usta tarafından uyarılınca, Usta’yı ve hafız olan öğrencisi Bilal Erdem’i bıçakla saldırdı. Saldırıda yaralanan Bilal Erdem'in hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamakta. 3 bıçak darbesi alan Bilal Erdem'in sağlık durumu nasıl?

BİLAL ERDEM'İN SAĞLIK DURUMU NASIL OLDU?

Fatih Camii’nde saldırıya uğrayan Bilal Erdem’in soluk borusuna kısmi müdahale yapıldı. Şu anda ise durumu stabil. Hayati tehlikesi ise bulunmuyor.